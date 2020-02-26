Пике был травмирован в матче Лиги Чемпионов с "Наполи"

Защитник "Барселоны" Жерар Пике получил травму в матче 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Наполи" (1:1).

В конце матча футболист получил травму голеностопа. Пике сначала пытался вернуться в игру, но на 93-й минуте был заменен на Клемана Ланге.

Отметим, что 1 марта "Барселона" сыграет с "Реалом" в чемпионате Испании.

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