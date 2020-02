Пике был травмирован в матче Лиги Чемпионов с "Наполи"

Защитник "Барселоны" Жерар Пике получил травму в матче 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Наполи" (1:1).

В конце матча футболист получил травму голеностопа. Пике сначала пытался вернуться в игру, но на 93-й минуте был заменен на Клемана Ланге.

Pique walking with a slight limp ahead of #ElClasico this weekend. #NapoliBarça pic.twitter.com/WBMadKJQjs