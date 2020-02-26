Пике был травмирован в матче Лиги Чемпионов с "Наполи"
Защитник "Барселоны" Жерар Пике получил травму в матче 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Наполи" (1:1).
В конце матча футболист получил травму голеностопа. Пике сначала пытался вернуться в игру, но на 93-й минуте был заменен на Клемана Ланге.
Pique walking with a slight limp ahead of #ElClasico this weekend. #NapoliBarça pic.twitter.com/WBMadKJQjs— M•A•J (@Ultra_Suristic) February 25, 2020
Отметим, что 1 марта "Барселона" сыграет с "Реалом" в чемпионате Испании.
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|Команда
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|2
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|19
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|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
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|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
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|20
|Эспаньол
|20
|14