Пике дал совет Холанду о месте продолжения карьеры

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Пике дал совет Холанду о месте продолжения карьеры

Фото: инстаграм Эрлинга Холанда/Автор неизвестен

Защитник "Барселоны" Жерар Пике поделился мнением о том, где стоит продолжить карьеру норвежскому нападающему дортмундской "Боруссии" Эрлингу Холанду.

"Если бы я был на месте Холанда и хотел выиграть "Золотой мяч", то не перешел бы в одну команду с Мбаппе", - сказал Пике в эфире на Twitch.

Ранее сообщалось, что "Реал" согласовал переход 23-летнего нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе на правах свободного агента, а также рассматривает вариант с покупкой Холанда.

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