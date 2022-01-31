Пике дал совет Холанду о месте продолжения карьеры
Фото: инстаграм Эрлинга Холанда/Автор неизвестен
Защитник "Барселоны" Жерар Пике поделился мнением о том, где стоит продолжить карьеру норвежскому нападающему дортмундской "Боруссии" Эрлингу Холанду.
"Если бы я был на месте Холанда и хотел выиграть "Золотой мяч", то не перешел бы в одну команду с Мбаппе", - сказал Пике в эфире на Twitch.
Ранее сообщалось, что "Реал" согласовал переход 23-летнего нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе на правах свободного агента, а также рассматривает вариант с покупкой Холанда.
Не пропустите: Холанд мечтает о "Барселоне". | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Россия может сыграть с Украиной в полуфинале Евро-2022 по футзалу
-
Украина вышла в полуфинал Евро-2022 по футзалу
-
"Вильярреал" усилился аргентинцем из АПЛ
-
Спонсор Гринвуда приостановил сотрудничество с футболистом
-
Пике дал совет Холанду о месте продолжения карьеры
-
1
Роналду отписался от Гринвуда в Instagram
-
Ван де Бек перешел в "Эвертон"
-
"Спартак" подписал опорника из Швейцарии
-
"Ньюкасл" усилился английским защитником
-
Португалия вышла в полуфинал Евро-2022 по футзалу
-
"Спартак" расстался с Понсе
-
"Валенсия" усилилась хавбеком "Тоттенхэма"
-
"Ювентус" купил хавбека сборной Швейцарии
-
Киевское "Динамо" разнесло чемпиона Болгарии в товарищеском матче
-
"Бавария" продлила контракт с самым молодым дебютантом команды
-
"Тоттенхэм" усилился двумя игроками "Ювентуса"
-
"Челси" близок к подписанию Дембеле
-
"Фиорентина" хочет избавиться от Кокорина. Могут разорвать контракт, если не уйдет
-
Источник: Деле Алли переходит в "Эвертон"
-
Официально: Закария - футболист "Ювентуса"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20