Пике: "Де Йонг отлично поможет "Барселоне" в следующем сезоне"
Защитник "Барселоны" Жерар Пике рассказал, что думает от финальной встрече Кубка Испании своей команды с "Валенсией". Также футболист прокомментировал переход в команду полузащитника "Аякса" Френки Де Йонга. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
"Валенсия" хорошо провела вторую половину сезона. Они достигли хороших результатов в Лиге Европы и Лиге чемпионов, а это, как мы знаем, очень сложно. Мы будем готовы сражаться за победу от начала и до конца.
Что касается перехода де Йонга, то всегда настает такой момент, когда в команду приходят молодые игроки, чтобы вдохнуть новую жизнь. Де Йонг хорошо показал себя в Голландии и Лиге чемпионов. Он хорошо поможет "Барселоне" в следующем сезоне", - сказал Пике.
Кубок Короля состоится завтра, 24 мая, на стадионе "Бенито Вльямарин". Начало - в 22:00 (мск).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32