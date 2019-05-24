Пике: "Де Йонг отлично поможет "Барселоне" в следующем сезоне"

Защитник "Барселоны" Жерар Пике рассказал, что думает от финальной встрече Кубка Испании своей команды с "Валенсией". Также футболист прокомментировал переход в команду полузащитника "Аякса" Френки Де Йонга. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

"Валенсия" хорошо провела вторую половину сезона. Они достигли хороших результатов в Лиге Европы и Лиге чемпионов, а это, как мы знаем, очень сложно. Мы будем готовы сражаться за победу от начала и до конца.

Что касается перехода де Йонга, то всегда настает такой момент, когда в команду приходят молодые игроки, чтобы вдохнуть новую жизнь. Де Йонг хорошо показал себя в Голландии и Лиге чемпионов. Он хорошо поможет "Барселоне" в следующем сезоне", - сказал Пике.

Кубок Короля состоится завтра, 24 мая, на стадионе "Бенито Вльямарин". Начало - в 22:00 (мск).

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