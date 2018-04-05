Пике: "Два автогола в матче с "Ромой" – это не просто удача"
Защитник "Барселоны" Жерар Пике прокомментировал победу своей команды над "Ромой" (4:1) в первом матче 1/4 финала Лиги Чемпионов (4:1).
"Мы провели восхитительный матч. Жаль, что пропустили, но в любом случае в Рим мы отправляемся с приличным преимуществом. "Рома" остается "Ромой", и это четвертьфинал Лиги чемпионов. Некоторые ошибочно считают, что это противостояние окажется для нас легким. Соперник приехал сюда биться. "Рома" показала более оборонительный футбол, чем мы предполагали и в целом провела отличную игру. Два автогола – это не просто удача. Эти голы были закономерны, они стали следствием нашего высокого прессинга и давления в зоне атаки", - приводит слова Пике официальный сайт клуба.
Напомним, что в этом матче игроки "Ромы" забили два гола в свои ворота.
Не пропустите: Плюс три для каталонцев: "Барселона" крупно обыгрывает "Рому". | http://soccernews.ru
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