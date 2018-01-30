Пике: "Если бы не продлил контракт с "Барселоной", то завершил бы карьеру"



Защитник "Барселоны" Жерар Пике в восторге от продления контракта с клубом.

"Барселона" это мой дом. Я благодарен всем, кто дал мне возможность продолжить выступать здесь. Я вижу себя только в футболке "Барселоны". Если бы не продлил контракт, то завершил бы карьеру. Я играю в футбол лишь потому, что выступаю за "Барсу", – приводит слова Пике официальный сайт клуба.

Напомним, что Пике продлил контракт с клубом до лета 2022 года.

30-летний Пике выступает за "Барселону" с 2008 года и выиграл с клубом 24 трофея.

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