Пике: "Это был худший день в моей профессиональной карьере"

Защитник каталонской "Барселоны" Жерар Пике высказался о ситуации, которая сложилась вокруг вчерашнего матча Ла Лиги его команды против "Лас-Пальмаса".

" Мое мнение мало значит. Я попытался выразить свое мнение в раздевалке. В конце концов, было принято решение играть. Мы - клуб, и все мы - едины. После всего того, что произошло в Каталонии, это был худший день в моей профессиональной карьере", - цитирует 30-летнего бека El Mundo Deportivo.

Напомним, Пике проголосовал на референдуме о независимости Каталонии. | soccernews.ru