Пике: "Фергюсон был мне как второй отец"

Защитник "Барселоны" Жерар Пике рассказал, что думает о сэре Алексе Фергюсоне. Об этом пишет L'Équipe.

Напомним, футболист выступал под руководством тренера в "Манчестер Юнайтед" с 2004 по 2008 год.



"Фергюсон мне как второй отец. Перейти в "МЮ" для меня было сложным выбором. Тогда мне было 17 лет, я оставил семью и друзей, но мне это помогло.



Фергюсон вдохновлял меня. Он мог справится с любой ситуацией. Что меня больше всего поразило, так это его лидерство в трудные времена. Каждый день я учился у него", - сказал Пике.



Пике - воспитанник "Барселоны". В "Манчестер "Юнайтед" испанец выступал с 2004 по 2008 год, после чего вернулся в каталонский клуб.

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