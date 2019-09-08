Пике: "Фергюсон был мне как второй отец"

Теги жерар пикеманчестер юнайтедалекс фергюсон

Пике: "Фергюсон был мне как второй отец"

Защитник "Барселоны" Жерар Пике рассказал, что думает о сэре Алексе Фергюсоне. Об этом пишет L'Équipe.

Напомним, футболист выступал под руководством тренера в "Манчестер Юнайтед" с 2004 по 2008 год.

"Фергюсон мне как второй отец. Перейти в "МЮ" для меня было сложным выбором. Тогда мне было 17 лет, я оставил семью и друзей, но мне это помогло.

Фергюсон вдохновлял меня. Он мог справится с любой ситуацией. Что меня больше всего поразило, так это его лидерство в трудные времена. Каждый день я учился у него", - сказал Пике.

Пике - воспитанник "Барселоны". В "Манчестер "Юнайтед" испанец выступал с 2004 по 2008 год, после чего вернулся в каталонский клуб.

А еще: Липпи: "Фергюсон был для меня почти как брат"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Сборная России тренируется перед матчем с Казахстаном в полном составе

Сборная России тренируется перед матчем с Казахстаном в полном составе

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 4 12
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 4 10
3 Лестер Сити Лестер Сити 4 8
4 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 4 7
5 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 4 7
6 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 3 6
7 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 4 5
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 4 5
9 Челси Челси 4 5
10 Тоттенхэм Тоттенхэм 3 4
11 Бернли Бернли 4 4
12 Эвертон Эвертон 3 4
13 Саутгемптон Саутгемптон 4 4
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 4 4
15 Борнмут Борнмут 4 4
16 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 4 4
17 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3 3
18 Астон Вилла Астон Вилла 4 3
19 Норвич Сити Норвич Сити 4 3
20 Уотфорд Уотфорд 4 1
Полная таблица

топ-5 тегов