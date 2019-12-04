Пике - лучший футболист года в Каталонии

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Пике - лучший футболист года в Каталонии

Защитник "Барселоны" Жерар Пике стал лучшим игроком года в Каталонии в 2019 году.

"Пока у меня есть возможность и мои ноги слушаются меня, я буду и дальше выступать за "Барселону", так как я каждый день исполняю свою мечту, надевая футболку клуба", - приводит слова Пике Mundo Deportivo.

В текущем сезоне Пике сыграл 13 матчей, в которых отметился одним голом.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

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