Пике готов попрощаться со сборной Испании

Защитник каталонской "Барселоны" Жерар Пике готов попрощаться с национальной сборной Испании.

"Что касается меня, то я готов покинуть сборную перед Чемпионатом Мира 2018-го года, если главный тренер команды или кто-то из руководителей федерации футбола посчитают меня проблемой", - приводит слова 30-летнего бека El Mundo Deportivo.

Напомним, Пике высказался о ситуации, которая сложилась вокруг матча "Барселона" - "Лас-Пальмас".