Пике грозит дисквалификация за слова о поддержке "Реала" испанскими судьями
Центрального защитника "Барселоны" Жерара Пике могут наказать за его заявление об особом отношении футбольных арбитров к мадридскому "Реалу".
По информации Sport.es, футболисту грозит дисквалификация или денежный штраф. Оценку словам игрока "сине-гранатовых" даст Королевская испанская футбольная федерация.
Если будет установлено, что Пике публично усомнился в честности судей, то его могут отстранить на срок от 3 до 12 матчей, либо оштрафовать на сумму до 3 тысяч евро.
Напомним, что в текущем розыгрыше Примеры "Барса" и "Реал" делят второе-третье место в турнирной таблице по итогам 20 туров. Лидирует в чемпионате "Атлетико".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14