Пике грозит дисквалификация за слова о поддержке "Реала" испанскими судьями

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Пике грозит дисквалификация за слова о поддержке "Реала" испанскими судьями

Центрального защитника "Барселоны" Жерара Пике могут наказать за его заявление об особом отношении футбольных арбитров к мадридскому "Реалу".

По информации Sport.es, футболисту грозит дисквалификация или денежный штраф. Оценку словам игрока "сине-гранатовых" даст Королевская испанская футбольная федерация.

Если будет установлено, что Пике публично усомнился в честности судей, то его могут отстранить на срок от 3 до 12 матчей, либо оштрафовать на сумму до 3 тысяч евро.

Напомним, что в текущем розыгрыше Примеры "Барса" и "Реал" делят второе-третье место в турнирной таблице по итогам 20 туров. Лидирует в чемпионате "Атлетико".

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