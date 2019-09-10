Пике хочет пригласить игроков "Барселоны", "Реала" и "Атлетико" на Кубок Дэвиса

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Пике хочет пригласить игроков "Барселоны", "Реала" и "Атлетико" на Кубок Дэвиса

Игрок "Барселоны" Жерар Пике заявил, что хотел бы пригласить игроков каталонского клуба, "Атлетико" и "Реала" на Кубок Дэвиса. Об этом пишет Goal.

Напомним, футболист является одним из владельцев инвестиционной группы Kosmos, выкупившей права на проведение данного турнира.

"Обязательно приглашу Флорентино Переса. Футбол и теннис - два разных вида спорта. Хочу чтобы все игроки "Реала" и "Атлетико" также присоединились. Уверен, что все хотят увидеть,как Рафа Надаль и испанская команда попытаются выиграть свой шестой титул", - сказал Пике.

Кубок Дэвиса - крупнейшие международные соревнования в мужском теннисе. Финалы состоятся в Мадриде с 18 по 24 ноября.

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