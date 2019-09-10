Пике хочет пригласить игроков "Барселоны", "Реала" и "Атлетико" на Кубок Дэвиса
Игрок "Барселоны" Жерар Пике заявил, что хотел бы пригласить игроков каталонского клуба, "Атлетико" и "Реала" на Кубок Дэвиса. Об этом пишет Goal.
Напомним, футболист является одним из владельцев инвестиционной группы Kosmos, выкупившей права на проведение данного турнира.
"Обязательно приглашу Флорентино Переса. Футбол и теннис - два разных вида спорта. Хочу чтобы все игроки "Реала" и "Атлетико" также присоединились. Уверен, что все хотят увидеть,как Рафа Надаль и испанская команда попытаются выиграть свой шестой титул", - сказал Пике.
Кубок Дэвиса - крупнейшие международные соревнования в мужском теннисе. Финалы состоятся в Мадриде с 18 по 24 ноября.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|3
|7
|2
|Севилья
|3
|7
|3
|Леванте
|3
|6
|4
|Атлетико Мадрид
|2
|6
|5
|Осасуна
|3
|5
|6
|Алавес
|3
|5
|7
|Барселона
|3
|4
|8
|Реал Мадрид
|2
|4
|9
|Сельта Виго
|3
|4
|10
|Реал Вальядолид
|3
|4
|11
|Реал Сосьедад
|3
|4
|12
|Мальорка
|2
|3
|13
|Бетис
|3
|3
|14
|Хетафе
|3
|2
|15
|Вильярреал
|2
|1
|16
|Гранада
|2
|1
|17
|Эйбар
|2
|1
|18
|Валенсия
|2
|1
|19
|Эспаньол
|2
|1
|20
|Леганес
|3
|0