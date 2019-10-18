Пике и Дембеле присоединятся к забастовке в Каталонии

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Пике и Дембеле присоединятся к забастовке в Каталонии

Два игрока "Барселоны" решили поддержать запланированную на сегодня, 18 октября, забастовку в Каталонии.

По информации AS, речь идёт о защитнике Жераре Пике и нападающем Усмане Дембеле, которые отказались тренироваться.

В то же время остальные футболисты "блауграны" отправились на выездной матч против "Эйбара", запланированный на субботу.

Напомним, что в Каталонии протестуют в связи с решением Верховного суда Испании вынести приговор 9 чиновникам и политикам по делу о беспорядках и проведении референдума о независимости в 2017 году.

Не пропустите: "Барселона" назвала заявку на игру против "Эйбара". | http://soccernews.ru
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Комментарии

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Понимаю Пике, но каким боком к Каталонии эбеновое полено?

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OkTawius
Димон

так ему лишь бы не тренироваться, очевидно ведь)

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

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