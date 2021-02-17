Пике и Гризманн поругались во время матча Лиги Чемпионов с ПСЖ
Между защитником "Барселоны" Жераром Пике и нападающим каталонцев Антуаном Гризманном произошла перепалка во время первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с ПСЖ (1:4).
На 38-й минуте встречи Пике выразил недовольство тем, что мячом постоянно владеет соперник.
Пике: У нас нет ни одного чертового владения мячом. Соберитесь, черт возьми.
Гризманн: Полегче.
Пике: У нас нет ни одного чертового владения.
Гризманн: Успокойся, Джери.
Пике: Черт возьми, Гризи, это очень хреново.
Гризманн: Отстань.
Пике: Нет, это ты отвали. Мы мучаемся уже пять минут.
Гризманн: Да не ори ты!
Пике: Это ужасно, мы бегаем как сумасшедшие.
Гризманн: Я тоже бегаю.
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