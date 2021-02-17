Пике и Гризманн поругались во время матча Лиги Чемпионов с ПСЖ

Между защитником "Барселоны" Жераром Пике и нападающим каталонцев Антуаном Гризманном произошла перепалка во время первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с ПСЖ (1:4).

На 38-й минуте встречи Пике выразил недовольство тем, что мячом постоянно владеет соперник.

Пике: У нас нет ни одного чертового владения мячом. Соберитесь, черт возьми.

Гризманн: Полегче.

Пике: У нас нет ни одного чертового владения.

Гризманн: Успокойся, Джери.

Пике: Черт возьми, Гризи, это очень хреново.

Гризманн: Отстань.

Пике: Нет, это ты отвали. Мы мучаемся уже пять минут.

Гризманн: Да не ори ты!

Пике: Это ужасно, мы бегаем как сумасшедшие.

Гризманн: Я тоже бегаю.

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