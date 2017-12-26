Пике и Гризманн посетили баскетбольный матч между "Нью-Йорк Никс" и "Филадельфией Севенти Сиксерс"

Теги жерар пикеантуан гризманн

Пике и Гризманн посетили баскетбольный матч между "Нью-Йорк Никс" и "Филадельфией Севенти Сиксерс"Защитник каталонской "Барселоны" Жерар Пике и форвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн посетили матч Национальной баскетбольной ассоциации между "Нью-Йорк Никс" и "Филадельфией Севенти Сиксерс".

Как информирует El Mundo Deportivo, оба игрока поделились снимками со своей поездки в США в своих социальных сетях.

Напомним, Пике с шиком отметил победу над "Реалом". | soccernews.ru

комментарии
РМ

Жерар вроде развелся со старушкой.

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