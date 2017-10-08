Пике и Силва покинули расположение сборной Испании

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Пике и Силва покинули расположение сборной Испании

Два игрока сборной Испании - защитник Жерар Пике и хавбек Давид Силва - покинули расположение национальной команды, сообщает Marca.

Оба футболиста пропустят заключительный матч квалификации ЧМ-2018 против Албании из-за перебора жёлтых карточек.

Напомним, что "Фурия Роха" уже гарантировала себе прямую путёвку на мундиаль, поэтому последний поединок отборочного цикла не имеет для подопечных Хулена Лопетеги турнирного значения.

Ранее расположение сборной Испании также покинул полузащитник Тьяго Алькантара. | http://soccernews.ru

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