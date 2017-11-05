Пике и Умтити рискуют пропустить матч против "Валенсии"

Ведущие защитники каталонской "Барселоны" Жерар Пике и Самюэль Умтити рискуют пропустить матч 13-го тура испанской Ла Лиги против "Валенсии".

Как информирует El Mundo Deportivo, оба основных центрбека "сине-гранатовых" перед матчем следующего тура против "Леганеса" имеют в своем пассиве по четыре предупреждения. Поэтому желтая карточка в игре против подопечных Асьера Гаритано будет означать для каждого из них пропуск поединка на "Месталье", намеченного на 26-е ноября.

Напомним, вчера "Барселона" обыграла "Севилью". | soccernews.ru