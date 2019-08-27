Пике и Видаль выиграли крупную сумму в покер

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Пике и Видаль выиграли крупную сумму в покер
Футболисты "Барселоны" Жерар Пике и Артуро Видаль выиграли почти полмиллиона евро на двоих в покер, сообщает Marca.

По сведениям издания, футболисты приняли участие в турнире, который состоялся в одном из казино Барселоны. Пике выиграл 352 950 евро, Видаль - 134 460.

Напомним, что Пике и Видаль играли в матче 2-го тура чемпионата Испании против "Бетиса" (5:2). Чилиец отметился голом, выйдя на замену во 2-м тайме.

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