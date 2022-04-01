Пике: "Игра на стадионе "Эспаньола" лучше секса"

Фото: соцсети Пике

Защитник "Барселоны" Жерар Пике рассказал о своих ощущениях во время игры против "Эспаньола".

"Уже давно у меня столько денег, сколько в бюджете "Эспаньола". Мне нравится играть на стадионе "Эспаньола" даже больше, чем на стадионе "Реала".

Я обрадовался, когда он вернулся в Ла Лигу. Мне нравится выходить на поле под свист, ты начинаешь смеяться - а фанаты злятся еще сильнее. Ничто в мире с этим не сравнится, это даже лучше секса, я бы сказал.

Внутри этих людей накопились гнев, обиды за прошлые годы. Фанаты "Реала" более доброжелательны", - приводит слова Пике Marca.

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