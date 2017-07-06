Пике: "Игра с Месси - это лучший опыт"

Защитник каталонской "Барселоны" Жерар Пике прокомментировал продление контракта его клуба с ведущим форвардом команды Лионелем Месси.

"Игра с Месси - это лучший опыт. Работать с ним в течение стольких лет - это замечательно. Мы выиграли много чего вместе, и я надеюсь, что он останется с нами еще на много сезонов", - приводит слова 30-летнего бека "сине-гранатовых" Marca.

Напомним, новый контракт Месси обойдется "Барселоне" в сумасшедшую сумму. | soccernews.ru