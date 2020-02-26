Пике избежал серьезной травмы и сыграет с "Реалом" 1 марта

Вчера, 25 февраля, защитник "Барселоны" Жерар Пике получил травму в матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Наполи" (1:1), сообщает Sport.es.

После обследования стало известно, что 33-летний игрок получил незначительный ушиб левого голеностопа, поэтому он не пропустит Эль Класико, которое пройдет в воскресенье, 1 марта.

Встреча команд пройдет в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу". Начало - в 23.00 по московскому времени.

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