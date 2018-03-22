Пике: "Когда-то в раздевалке "МЮ" у меня зазвонил телефон и Кин просто взбесился. Я чуть не обделался"

Защитник "Барселоны" Жерар Пике рассказал о случае, произошедшем с ним, когда он еще выступал за "Манчестер Юнайтед".

"Это был один из моих первых матчей за "МЮ". Мы сидели в раздевалке и я очень нервничал. Только представьте. Мне 18 лет, я надеваю гетры, а рядом со мной сидят ван Нистелрой, Гиггз и Фердинанд. Мне хотелось стать невидимкой. Мы сидим и ждем тренера, который произнесет речь перед матчем. Раздевалка очень маленькая и я сижу прямо перед Роем Кином. Мы практически касаемся друг друга ногами из-за отсутствия свободного места.

И вдруг я чувствую легкую вибрацию и слышу бзззз, бзззз... Тут Кин начинает осматривать раздевалку. И я понимаю, что это мой телефон. Я оставил его в кармане штанов в сумке забитой вещами – прямо за головой Роя.

Рой ищет источник шума и выглядит как маньяк. Он похож на Джека Николсона из фильма "Сияние". Рой кричит на всех: "Чей это телефон?". Все молчат. Он спрашивает снова и снова. Потом я тихо говорю: "Извините, это мой". Кин обнимает меня, смеется и говорит не париться...

Хотя, я сейчас шучу. Кин просто сошел с ума, взбесился у всех на глазах. Это было невероятно. Я чуть не обделался. Но это был хороший урок", – рассказал Пике.

Напомним, что Пике выступал за "Манчестер Юнайтед" с 2004 по 2008 годы.

Не пропустите: Пике: "В этом сезоне все командные фото "Реала" выглядят мрачно". | http://soccernews.ru