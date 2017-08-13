Пике: "Когда я опубликовал свой твит, уже знал, что Неймар покинет "Барселону"

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Пике: "Когда я опубликовал свой твит, уже знал, что Неймар покинет "Барселону"

Защитник "Барселоны" Жерар Пике дал объяснения по поводу своего резонансного поста в твиттере, в котором он утверждал, что Неймар останется в каталонском клубе.

"Сейчас, когда всё произошло, я могу всё рассказать. Ещё во время свадьбы Месси Неймар рассуждал об уходе из "Барселоны". Когда я опубликовал свой твит, я уже знал, что Неймар точно покинет клуб. Это была моя последняя попытка переубедить его. Он злился на меня, но я всего лишь хотел помочь "Барселоне" сохранить ключевого игрока" - приводит слова Пике Marca.

Напомним, что Неймар перешёл в ПСЖ за 222 миллиона евро. 

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