Пике, комментируя победу над "Эспаньолом", назвал их командой из пригорода

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Пике, комментируя победу над "Эспаньолом", назвал их командой из пригорода

Защитник "Барселоны" Жерар Пике прокомментировал победу над "Эспаньолом" (2:0) в Кубке Испании.

"Мы не очень сильно напрягались в этой игре, но "Эспаньол" из Корнельи часто создает нам проблемы. Команда хорошо начала матч и быстро забила два гола, приятный результат" - приводит слова Пике As.

Отметим, что Корнелья является юго-западным пригородом "Барселоны".

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