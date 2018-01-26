Пике, комментируя победу над "Эспаньолом", назвал их командой из пригорода
Защитник "Барселоны" Жерар Пике прокомментировал победу над "Эспаньолом" (2:0) в Кубке Испании.
"Мы не очень сильно напрягались в этой игре, но "Эспаньол" из Корнельи часто создает нам проблемы. Команда хорошо начала матч и быстро забила два гола, приятный результат" - приводит слова Пике As.
Отметим, что Корнелья является юго-западным пригородом "Барселоны".
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