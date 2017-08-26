Пике: "Коутиньо восхищен идеей играть за "Барселону"

Защитник каталонской "Барселоны" Жерар Пике высказался о ситуации с полузащитником английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо, который желает перебраться в стан "сине-гранатовых".

"Я думаю, что игроки все еще хотят переходить в "Барселону". Это доказывают случаи с Коутиньо и Дембеле, один из которых попросил запрос о трансфере, а другой заявил о своем желании действиями в Дортмунде. Это говорит о том, что они оба восхищены идеей прихода, они хотят быть здесь", - цитирует 30-летнего бека The Sun.

Напомним, сегодня "Барселона" сыграет против "Алавеса". | soccernews.ru