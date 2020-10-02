Пике купил для жителей Испании масок на 32 миллиона евро

Защитник "Барселоны" Жерар Пике помог правительству Испании в закупке масок из Китая, утверждает Cadena Ser.

По данным издания, к правительство страны обратилось к футболисту с просьбой закупить большое количество масок для жителей Мадрида. Сообщается, что было заказано 14 млн масок на сумму 32 миллиона евро. Маски раздавались бесплатно в аптеках.



"Барселона" после 2 туров Примеры занимает 5 место в турнирной таблице.

Не пропустите: Жерар Пике получил предложение из АПЛ| http://soccernews.ru