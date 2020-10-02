Пике купил для жителей Испании масок на 32 миллиона евро

1 Теги жерар пикебарселона

Пике купил для жителей Испании масок на 32 миллиона евро

Защитник "Барселоны" Жерар Пике помог правительству Испании в закупке масок из Китая, утверждает Cadena Ser.

По данным издания, к правительство страны обратилось к футболисту с просьбой закупить большое количество масок для жителей Мадрида. Сообщается, что было заказано 14 млн масок на сумму 32 миллиона евро. Маски раздавались бесплатно в аптеках.

"Барселона" после 2 туров Примеры занимает 5 место в турнирной таблице. 

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Комментарии

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Троглодит
Троглодит

Неправдоподобная новость. Во-первых, слишком большая сумма даже для высокооплачиваемого футболиста. Во-вторых, цена одной маски почти 2.30 евро, то есть больше 200 рублей.

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