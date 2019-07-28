Пике купил еще один футбольный клуб

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Пике купил еще один футбольный клуб
Защитник "Барселоны" Жерар Пике купил футбольный клуб "Химнастик Манреса", сообщает Football Espana.

По сведениям издания, футболист купил контрольный пакет акций и покроет все его клуба. Пике планирует, что "Химнастик" станет фарм-клубом другой его команды "Андорра", которая выступает в пятом испанском дивизионе. 

Ранее сообщалось, что "Андорра" готова купить место в Сегунде-В, которое продается за 450 тысяч евро.

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