Пике купил еще один футбольный клуб



Защитник "Барселоны" Жерар Пике купил футбольный клуб "Химнастик Манреса", сообщает Football Espana.

По сведениям издания, футболист купил контрольный пакет акций и покроет все его клуба. Пике планирует, что "Химнастик" станет фарм-клубом другой его команды "Андорра", которая выступает в пятом испанском дивизионе.

Ранее сообщалось, что "Андорра" готова купить место в Сегунде-В, которое продается за 450 тысяч евро.

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