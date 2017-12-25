Пике купил три бутылки вина за 5300 евро, чтобы отметить победу над "Реалом"

Защитник "Барселоны" Жерар Пике отметил победу над "Реалом" со счетом 3:0, купив три бутылки дорогого вина.

Футболист выложил фотографию бутылок в своем Instagram и написал: "Сегодня оно того стоит".

Фото: Пике празднует победу.

Ориентировочная стоимость этих трех бутылок составляет около 5300 евро.

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