Пике: "Люди обесценивают достижения "Барселоны"

Защитник "Барселоны" Жерар Пике посетовал на общественное мнение в вопросе ценности побед "сине-гранатовых" в чемпионате Испании.

"Мы выиграли 8 из 11 последних розыгрышей Примеры. А это, на секундочку, один из самых сложных турниров в мире. Нами должны восхищаться в связи с такими выдающимися результатами. Однако наши победы не ценят, потому что мы выигрываем с отрывом в 15-20 очков. Вместо того, чтобы замечать, насколько мы превосходим остальных, люди обесценивают наши достижения", - цитирует Пике ESPN.

Начиная с 2008 года, "Барсе" лишь три раза не удалось выиграть чемпионский титул - в 2014 году золото досталось "Атлетико", а в 2012 и 2017 годах - "Реалу".

За этот же период "блауграна" добыла три победы в Лиге Чемпионов и шесть в Кубке Короля.

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