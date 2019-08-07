Пике: "Люди обесценивают достижения "Барселоны"
Защитник "Барселоны" Жерар Пике посетовал на общественное мнение в вопросе ценности побед "сине-гранатовых" в чемпионате Испании.
"Мы выиграли 8 из 11 последних розыгрышей Примеры. А это, на секундочку, один из самых сложных турниров в мире. Нами должны восхищаться в связи с такими выдающимися результатами. Однако наши победы не ценят, потому что мы выигрываем с отрывом в 15-20 очков. Вместо того, чтобы замечать, насколько мы превосходим остальных, люди обесценивают наши достижения", - цитирует Пике ESPN.
Начиная с 2008 года, "Барсе" лишь три раза не удалось выиграть чемпионский титул - в 2014 году золото досталось "Атлетико", а в 2012 и 2017 годах - "Реалу".
За этот же период "блауграна" добыла три победы в Лиге Чемпионов и шесть в Кубке Короля.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32