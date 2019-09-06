Пике: "Меня не беспокоит, что Месси может покинуть "Барселону"

Защитник "Барселоны" Жерар Пике прокомментировал информацию, согласно которой капитан "блауграны" Лионель Месси может расторгнуть контракт с клубом, если захочет.

"Я знаю, что Месси может уйти бесплатно в конце любого сезона. Но меня это ни капли не беспокоит, потому что все знают, насколько Лео предан "Барсе". Он заслужил право выбирать своё будущее после всего, что он дал клубу", - цитирует Пике Goal.com.

Напомним, что действующее соглашение между Месси и "Барселоной" рассчитано до 2021 года.

Звёздный аргентинец всю профессиональную карьеру провёл на "Камп Ноу", выиграв с "сине-гранатовыми" 34 трофея.

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