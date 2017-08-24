Пике: "Меня не беспокоит то, что Месси не продлил контракт с клубом"

Защитник каталонской "Барселоны" Жерар Пике высказался о ситуации с продлением контракта ведущего бомбардира своей команды Лионеля Месси с "сине-гранатовыми".

"Меня совсем не беспокоит то, что он до сих пор не продлил контракт с клубом. Я знаю его, я знаю, кем он является, и я знаю, что он любит "Барсу" больше, нежели кто-либо другой", - приводит слова 30-летнего бека goal.com.

Напомним, отец Месси опроверг информацию о своей встрече со спортивным директором "Манчестер Сити". | soccernews.ru