Пике: "Месси может сыграть в полузащите"

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Пике: "Месси может сыграть в полузащите"
Защитник "Барселоны" Жерар Пике считает, что нападающий Лионель Месси сможет успешно играть в полузащите.

"С возрастом наши физическое кондиции меняются. И этому подвержен каждый игрок. Мы вынуждены подстраиваться под изменения в нашей организме. Уверен, что Месси сможет играть полузащитника, а "Барселона" подстроится под такое изменение", - приводит слова Пике Goal.

Ранее сообщалось, что 30-летний Месси может быть переведен в центр поля, а его место в атаке займет Жерар Деулофеу.

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