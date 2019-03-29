Пике: "Месси - один из главных троллей, которых я знаю"

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Пике: "Месси - один из главных троллей, которых я знаю"

Защитник "Барселоны" Жерар Пике рассказал, что думает о своем одноклубнике и капитане команды Лионеле Месси, передает La Resistencia.

Ранее в испанском СМИ сообщалось, что Месси является очень застенчивым и сдержанным футболистом. Однако слова Пике опровергают эту информацию.

"Месси очень ироничен. Он один из главных троллей на моей памяти", - заявил испанец.

"Барселона" занимает 1 место в турнирной таблице Примеры, имея в активе 66 очков. Месси в нынешнем сезоне забил 29 голов и сделал 14 ассистов в 26 матчах Ла Лиги.

А еще: Пике ответил болельщикам, мечтающим о требле "Барселоны"| http://soccernews.ru

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Карыч
Карыч

Инопланетный тролль? Без бороды как-то неубедительно.

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