Пике мог купить клуб пятого английского дивизиона "Ноттс Каунти" этим летом
Защитник "Барселоны" Жерар Пике этим летом планировал купить английский клуб "Ноттс Каунт". Об этом сообщает ESPN.
По данным источника, компания Kosmos Global Holding, которая принадлежит футболисту, вела переговоры с бывшим владельцем клуба Аланом Харди. Однако покупка так и не состоялась из-за того, что у Харди возникли проблемы с налогами и он продал клуб датским бизнесменам Александру и Кристофферу Ридцам.
Напомним, Пике является владельцем клуба "Андорра", который на данный момент выступает в 3 дивизионе Испании.
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|8
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|4
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|7
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|7
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|Леванте
|8
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|8
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|Бетис
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|Мальорка
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