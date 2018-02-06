Пике может быть дисквалифицирован на три матча

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Пике может быть дисквалифицирован на три матча

Контрольно-дисциплинарный комитет Ла Лиги рассмотрит поведение защитника "Барселоны" Жерара Пике в  матче 22-го тура чемпионата Испании против "Эспаньола" (1:1), сообщает Marca.

В том поединке Пике отпраздновал забитый гол, приложив к губам указательный палец. За это футболисту грозит дисквалификация на срок от одного до трех матчей.

Впрочем 30-летний Пике в любом выбыл из строя из-за травмы и может пропустить около месяца.

Не пропустите: Тебас: "Действия Пике были неправильными". | http://soccernews.ru

комментарии
RAZOR

Мдаааа.....Надо его сразу пожизненно строгача посадить.......Дауны......

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Деревянный мяч

действительно странно, обычно он мпх к губам прикладывает

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Пьянь

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