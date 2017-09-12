Пике может быть наказан за жест со средним пальцем

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Пике может быть наказан за жест со средним пальцем

В матче 3-го тура чемпионата Испании "Барселона" разгромила "Эспаньол" со счетом 5:0.

Один из мячей в этом поединке на счету защитника каталонского клуба Жерара Пике.

После гол футболист, как обычно, показал по два пальца на каждой руке. Этот жест посвящен его жене Шакире, с которой он родился с разницей в 10 лет 2 февраля.

Но после этого, Пике, в какой-то момент показал средний палец на левой руке. Подозревается, что этот жест был адресован болельщикам "Эспаньола".

Фото: Жест Пике.

Контрольно-дисциплинарный комитет Ла Лиги рассмотрит этот эпизод и Пике может грозить дисквалификация.

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