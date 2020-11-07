Пике может помочь "Барселоне" с реконструкцией "Камп Ноу"

Центральный защитник "Барселоны" Жерар Пике готов поучаствовать в процессе реконструкции стадиона "Камп Ноу".

По информации Marca, испанский футболист имеет возможности помочь клубу в привлечении инвесторов.

33-летний игрок предложил временному руководству "сине-гранатовых" стать посредником в переговорах с компаниями, которые намерены финансировать проект.

Ранее сообщалось, что реконструкция "Камп Ноу" завершится не ранее 2025 года, а её стоимость составит как минимум 815 миллионов евро.

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