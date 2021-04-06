Пике может пропустить матч с "Реалом"

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Пике может пропустить матч с "Реалом"

Фото: инстаграм Жерара Пике/Автор неизвестен

Защитник "Барселоны" Жерар Пике может не сыграть в матче 30-го тура чемпионата Испании с мадридским "Реалом", сообщает AS.

По сведениям источника, футболист по-прежнему испытывает проблемы с коленом, поэтому он не тренируется вместе с командой.

Матч "Реал" — "Барселона" состоится 10 апреля. Начало встречи - в 22:00 мск.

В нынешнем сезоне 34-летний Пике провел за "Барселону" 15 матчей во всех турнирах и забил два гола. Его контракт с каталонским клубом действует до лета 2024 года.

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