Пике может сыграть с "Валенсией"

Защитник "Барселоны" Жерар Пике может сыграть в ответном полуфинальном матче Кубка Испании против "Валенсии".

Тренерский штаб "сине-гранатовых" включил 31-летнего центрбека в заявку на этот поединок, несмотря на то, что ранее сообщалось, что футболист из-за травмы выбыл из строя на месяц.

Напомним, что матч "Валенсия" - "Барселона" состоится сегодня в 23:30 по московскому времени. Первая встреча между этими командами завершилась минимальной победой каталонцев.

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