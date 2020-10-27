Пике может уйти из "Барселоны" в любой момент

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Пике может уйти из "Барселоны" в любой момент

Защитник "Барселоны" Жерар Пике имеет право покинуть клуб по собственному желанию, сообщает Goal.

По сведениям издания, пункт об одностороннем прекращении контракта прописан в новом соглашении футболиста. Впрочем, Пике может в случае ухода из "Барселоны" завершить карьеру или перейти в неевропейский клуб.

33-летний Пике выступает за "Барселону" с 2008 года, провел за клуб 549    матчей во всех турнирах, забил 47 голов и отдал 13 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: Экс-защитник сборной Франции посоветовал Гризманну покинуть "Барселону". | http://soccernews.ru
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