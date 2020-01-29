Пике может вернуться в сборную Испании ради Олимпиады-2020

Теги испаниясерхио рамосжерар пикеандрес иньеста

Пике может вернуться в сборную Испании ради Олимпиады-2020

В предварительный список олимпийской сборной Испании попали защитники "Барселоны" Жерар Пике и "Реала" Серхио Рамос, а также полузащитники "Виссел Кобе" Андрес Иньеста и "Манчестер Сити" Давид Сильва, сообщает Sport.es.

По сведениям издания, данных игроков выбрал тренер олимпийской сборной Испании Луис Де Ла Фуэнте. Стоит отметить, что для участия в Олимпиаде-2020 каждая сборная может заявить троих футболистов старше 23 лет.

Напомним, что Пике завершил карьеру в сборной Испании в 2018 году, так как он является ярым сторонником независимости Каталонии.

Не пропустите: Пике написал прощальный пост Вальверде. | http://soccernews.ru

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Арсенал" объявил о переходе испанского защитника

"Арсенал" объявил о переходе испанского защитника

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов