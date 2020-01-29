Пике может вернуться в сборную Испании ради Олимпиады-2020

В предварительный список олимпийской сборной Испании попали защитники "Барселоны" Жерар Пике и "Реала" Серхио Рамос, а также полузащитники "Виссел Кобе" Андрес Иньеста и "Манчестер Сити" Давид Сильва, сообщает Sport.es.

По сведениям издания, данных игроков выбрал тренер олимпийской сборной Испании Луис Де Ла Фуэнте. Стоит отметить, что для участия в Олимпиаде-2020 каждая сборная может заявить троих футболистов старше 23 лет.

Напомним, что Пике завершил карьеру в сборной Испании в 2018 году, так как он является ярым сторонником независимости Каталонии.

Не пропустите: Пике написал прощальный пост Вальверде. | http://soccernews.ru