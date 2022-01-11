Пике: "Мы можем причинить "Реалу" боль"
Фото твиттер "Барселоны"
Центральный защитник "Барселоны" Жерар Пике поделился ожиданиями от матча с мадридским "Реалом" в рамках Суперкубка Испании.
"В октябре результат нашего матча был несправедливым. "Реал" не должен был уезжать с "Камп Ноу" с тремя очками. Тогда мы были эмоционально слабее, нас было легче уязвить. Но сейчас расстановка сил изменилась.
Мы помним о той игре и надеемся извлечь из неё пользу. Мы хорошо знаем "Реал" и понимаем, что у них высокий уровень, но мы можем причинить им боль", - цитирует Пике AS.
"Барса" сыграет с "Реалом" в среду, 12 января, в 22:00 по московскому времени.
Не пропустите: У "Реала" всего две потери перед матчем с "Барселоной". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14