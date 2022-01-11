Пике: "Мы можем причинить "Реалу" боль"

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Пике: "Мы можем причинить "Реалу" боль"

Фото твиттер "Барселоны"

Центральный защитник "Барселоны" Жерар Пике поделился ожиданиями от матча с мадридским "Реалом" в рамках Суперкубка Испании.

"В октябре результат нашего матча был несправедливым. "Реал" не должен был уезжать с "Камп Ноу" с тремя очками. Тогда мы были эмоционально слабее, нас было легче уязвить. Но сейчас расстановка сил изменилась.

Мы помним о той игре и надеемся извлечь из неё пользу. Мы хорошо знаем "Реал" и понимаем, что у них высокий уровень, но мы можем причинить им боль", - цитирует Пике AS.

"Барса" сыграет с "Реалом" в среду, 12 января, в 22:00 по московскому времени.

Не пропустите: У "Реала" всего две потери перед матчем с "Барселоной". | http://soccernews.ru
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