Пике: "Мы все надеемся, что Месси останется, но это его личное решение"

Защитник "Барселоны" Жерар Пике отвечал на вопросы детей, которые переболели раком.

"Останется ли Месси? Ну, об этом ты должен спросить у Лео. Мы все надеемся, что Месси останется, но это его личное решение. Пока он продолжает носить футболку клуба, всегда есть надежда. Надеюсь, клуб сможет убедить его остаться на долгие годы", - приводит слова Пике Marca.

Напомним, что минувшим летом Месси хотел разорвать контракт с "Барсой" и уйти свободным агентом, однако тогдашний президент Жозеп Бартомеу отказался бесплатно отпускать игрока.

Действующее соглашение аргентинца с клубом истекает летом 2021 года.

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