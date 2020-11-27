Пике: "Мы все надеемся, что Месси останется, но это его личное решение"

Теги барселоналионель мессижерар пике

Пике: "Мы все надеемся, что Месси останется, но это его личное решение"

Защитник "Барселоны" Жерар Пике отвечал на вопросы детей, которые переболели раком.

"Останется ли Месси? Ну, об этом ты должен спросить у Лео. Мы все надеемся, что Месси останется, но это его личное решение. Пока он продолжает носить футболку клуба, всегда есть надежда. Надеюсь, клуб сможет убедить его остаться на долгие годы", - приводит слова Пике Marca.

Напомним, что минувшим летом Месси хотел разорвать контракт с "Барсой" и уйти свободным агентом, однако тогдашний президент Жозеп Бартомеу отказался бесплатно отпускать игрока.

Действующее соглашение аргентинца с клубом истекает летом 2021 года.

Читайте также: Кандидат в президенты "Барселоны" предложил переименовать клубный стадион в честь Месси. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Барселона" договорилась с игроками о снижении зарплат

"Барселона" договорилась с игроками о снижении зарплат

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов