Пике: "Мы все знаем, насколько опасен "Манчестер Юнайтед"

Защитник "Барселоны" Жерар Пике рассказал, чего ждет от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с "Манчестер Юнайтед".

"Мы постараемся держать мяч, а соперник будет действовать на контратаках. У "МЮ" есть отличные игроки - Рашфорд, Лукаку, они очень мощные. Важно - контролировать мяч и не пропускать. Для меня это особенный матч. Я видел в записи матч "МЮ" и ПСЖ, это хороший урок.

Пенальти в концовке ответного матча - яркий пример того, что может случиться. Мы все знаем, насколько опасен "Манчестер Юнайтед", - сказал Пике.

Напомним, матч "Манчестр Юнайтед" - "Барселона" состоится завтра, 9 апреля. Начало - в 22:00 (мск).

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