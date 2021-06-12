Пике: "Надеюсь, Холанд перейдёт в "Барселону"

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Центральный защитник "Барселоны" Жерар Пике высказался о возможном переходе в каталонский клуб нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.

"Не знаю, может ли клуб позволить его трансфер. Надеюсь, Эрлинг перейдёт в "Барселону". Топ-футболисты должны играть у нас. Но это решение принимать руководству", - приводит слова Пике Marca.

В прошедшем сезоне Холанд сыграл за "Боруссию" 41 матч, забил 41 гол и сделал 12 ассистов. Его рыночная стоимость - 130 миллионов евро.

Купить звёздного норвежца хотят "Реал", "Челси" и "Манчестер Сити".

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