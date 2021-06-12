Пике: "Надеюсь, Холанд перейдёт в "Барселону"
Фото твиттер Бундеслиги
Центральный защитник "Барселоны" Жерар Пике высказался о возможном переходе в каталонский клуб нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.
"Не знаю, может ли клуб позволить его трансфер. Надеюсь, Эрлинг перейдёт в "Барселону". Топ-футболисты должны играть у нас. Но это решение принимать руководству", - приводит слова Пике Marca.
В прошедшем сезоне Холанд сыграл за "Боруссию" 41 матч, забил 41 гол и сделал 12 ассистов. Его рыночная стоимость - 130 миллионов евро.
Купить звёздного норвежца хотят "Реал", "Челси" и "Манчестер Сити".
Не пропустите: Пике рассказал, когда завершит карьеру. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
"Арсенал" попытается переманить ван де Бека
-
Мбаппе сделал заявление о возможном уходе из ПСЖ
-
Аршавин порассуждал о карьере Кокорина
-
"Милан" намерен купить форварда "Зенита"
-
Зарема: "Продавать в Европу русских футболистов - безнадёжное занятие"
-
Сборная России выбрала форму на матч с Бельгией
-
Пике: "Надеюсь, Холанд перейдёт в "Барселону"
-
Аршавин рассказал о своём отношении к критике в адрес Черчесова
-
7 футболистов сборной Венесуэлы заболели коронавирусом перед стартом Кубка Америки
-
Луческу оценил перспективы сборной Украины на Евро-2020
-
"Краснодар" хочет купить шведского хавбека
-
Мостовой отреагировал на исключение из заявки сборной России на Евро-2020
-
"Барселона" возобновила интерес к Лаутаро Мартинесу
-
"Динамо" продлило контракт с 32-летним Паршивлюком
-
Пике рассказал, когда завершит карьеру
-
Защитник "Урала" перешёл в "Ростов"
-
"Сочи" нацелился на ганского нападающего
-
"Арсенал" готовит крупное предложение по защитнику "Брайтона"
-
Доннарумма установил рекорд сборной Италии
-
Ломбертс сделал прогноз на матч Бельгия - Россия
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20