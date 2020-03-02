Пике наехал на Винисиуса за симуляцию

Во время матча 26-го тура Примеры "Реал" - "Барселона" между Винисиусом Жуниором и Жераром Пике произошла перепалка.

Бразилец пытался заработать пенальти, упав в штрафной площади "сине-гранатовых". Арбитр эпизод проигнорировал, а испанский центрбек в открытую наехал на соперника.

"Ты сумасшедший? Что с тобой не так? Ты сумасшедший? Я тебя не трогал", - сказал Пике оппоненту.

Напомним, что "Реал" победил "Барсу" со счётом 2:0, а Винисиус забил первый гол в матче.

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