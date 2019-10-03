Пике намерен создать новый европейский футбольный турнир

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Пике намерен создать новый европейский футбольный турнир
Защитник "Барселоны" Жерар Пике занимается разработкой формата нового футбольного турнира, сообщается в передаче El Larguero.

По сведениям источника, по замыслу игрока в турнире должны принять чемпионы сильнейших европейских чемпионатов, а также другие топ-клубы.

32-летний Пике является одним из владельцев компании Kosmos, которая ранее выкупила права на проведение теннисного турнира - Кубок Дэвиса и полностью реформировавшая его.

В нынешнем сезоне Пике провел за "Барселону" девять матчей во всех турнирах, в которых забил один гол.

Не пропустите: Пике выступает посредником в переговорах о проведении Суперкубка Испании в Саудовской Аравии и Катаре. | http://soccernews.ru

 
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