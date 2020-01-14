Пике написал прощальный пост Вальверде

Защитник "Барселоны" Жерар Пике в инстаграме опубликовал пост, посвященный отставке Эрнесто Вальверде из каталонского клуба.

"Вы покидаете команду, которая при вас дважды выигрывала лигу. Для меня было честью работать с вами. Надеюсь, у вас все получится. Всегда приятно встречать таких людей, как вы. Крепко обнимаю", - написал Пике.

Ранее Месси также попрощался с испанским специалистом.

Сегодня, 14 января, 55-летний специалист покинул каталонский клуб.

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