Пике написал прощальный пост Вальверде

1 Теги барселонажерар пикеэрнесто вальверде

Пике написал прощальный пост Вальверде

Защитник "Барселоны" Жерар Пике в инстаграме опубликовал пост, посвященный отставке Эрнесто Вальверде из каталонского клуба.

"Вы покидаете команду, которая при вас дважды выигрывала лигу. Для меня было честью работать с вами. Надеюсь, у вас все получится. Всегда приятно встречать таких людей, как вы. Крепко обнимаю", - написал Пике.

Ранее Месси также попрощался с испанским специалистом.

Сегодня, 14 января, 55-летний специалист покинул каталонский клуб.

А еще: "Барселона" может уволить Сетьена летом | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Карыч
Карыч

Именно благодаря упорному труду этого клоуна, Вальверде и уволили. Были бы у Вальверде яйца, и он бы выгнал взашей Пике, то сохранил за собой пост тренера Барсы!

Ответить

главное

Моуринью сравнил состав "Тоттенхэма" с конкурентами

Моуринью сравнил состав "Тоттенхэма" с конкурентами

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 19 40
2 Реал Мадрид Реал Мадрид 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 19 35
4 Севилья Севилья 19 35
5 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 19 31
6 Валенсия Валенсия 19 31
7 Хетафе Хетафе 19 30
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 19 29
9 Вильярреал Вильярреал 19 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Леванте Леванте 19 26
12 Осасуна Осасуна 19 24
13 Бетис Бетис 19 24
14 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 19 21
15 Алавес Алавес 19 20
16 Эйбар Эйбар 19 19
17 Сельта Виго Сельта Виго 19 15
18 Мальорка Мальорка 19 15
19 Леганес Леганес 19 14
20 Эспаньол Эспаньол 19 11
Полная таблица

топ-5 тегов