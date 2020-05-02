Пике напомнил о разгроме "Реала" со счетом 6:2. Касильяс в ответ написал, сколько раз "Реал" выигрывал ЛЧ

Теги реал мадридбарселонаикер касильясжерар пике

Пике напомнил о разгроме "Реала" со счетом 6:2. Касильяс в ответ написал, сколько раз "Реал" выигрывал ЛЧ

Защитник "Барселоны" Жерар Пике припомнил о разгромной победе над "Реалом".

2 мая 2009 года, 11 лет назад, каталонцы разгромили мадридский клуб на "Сантьяго Бернабеу" со счетом 6:2.

"11 лет!", - написал Пике, добавив видеообзор игры.

В ответ на это экс-голкипер "Реала" Икер Касильяс напомнил, сколько раз "Реал" выигрывал Лигу Чемпионов.

"11+2=13", - прокомментировал твит Касильяс.

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