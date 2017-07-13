Пике назвал фаворита в борьбе за "Золотой мяч"

Защитник "Барселоны" Жерар Пике поделился мнением о фаворитах в борьбе за "Золотой мяч" по итогам 2017 года.

"Криштиану Роналду выиграл Лигу чемпионов и чемпионат Испании, он фаворит. Месси считают лучшим игроком в истории, есть и другие претенденты. Посмотрим" - цитирует Пике Marca.

Напомним, что 32-летний Роналду является четырёхкратным обладателем "Золотого мяча".

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