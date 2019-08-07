Пике назвал главное отличие "Барселоны" от других клубов

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Пике назвал главное отличие "Барселоны" от других клубов

Защитник "Барселоны" Жерар Пике заявил, что не собирается жертвовать ни одним из турниров ради выигрыша Лиги Чемпионов.

"Главной целью "Барселоны" является победа в чемпионате Испании. Мы не можем пожертвовать Примерой или Кубок Испании ради Лиги Чемпионов, в отличие от других клубов. Мы знаем, что выиграть Лигу Чемпионов очень сложно. В этом турнире главное быть на пике формы в ключевые моменты. Но мы не любим подобную русскую рулетку", - цитирует Пике RAC.

В минувшем сезоне "Барселона" стала обладателем Суперкубка Испании и выиграла чемпионов Испании. В Лиге Чемпионов каталонский клуб вылетел в полуфинале, проиграв будущему победителю "Ливерпулю" (3:0, 0:4). Также каталонцы дошли до финала Кубка Испании, где уступили "Валенсии" (1:2).

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Пике:"Главной целью "Барселоны" является победа в чемпионате Испании. Мы не можем пожертвовать Примерой или Кубок Испании ради Лиги Чемпионов, в отличие от других клубов. Мы знаем, что выиграть Лигу Чемпионов очень ДОРОГО"

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